ليبيا.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات معدنية داخل بلدية طرابلس الكبرى

قالت مديرية أمن طرابلس، إن شرطة مرور أبوسليم تمكنت من ضبط 173 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة داخل بلدية طرابلس الكبرى.

وصباح اليوم السبت، ألقى أفراد الشرطة بأبوسليم أيضًا القبض على سائق أجنبي الجنسية يقود باتجاه معاكس بطريق المطار في العاصمة، اليوم، وفق بيان للمديرية.

وتواصل مديرية أمن طرابلس حملات ضبط السيارات بدون لوحات معدنية أو معتمة الزجاج أو بدون أوراق قانونية.

والسبت الماضي جرى ضبط 237 سيارة بدون لوحات معدنية بإحدى مداخل العاصمة.

وحرّر عناصر شرطة المرور 1578 مخالفة خلال ثلاثة أيام متواصلة، وذلك لمنع الحوادث وضبط المخالفين ونشر الأمن في العاصمة.