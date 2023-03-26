رئيس لجنة الوقود بالمنطقة الجنوبية يجتمع مع عدد من مدراء الشركات النفطية

الوطن|رصد

عقد رئيس لجنة الوقود بالمنطقة الجنوبية اليوم السبت مع عدد من مدراء الشركات النفطية منها شركة ليبيا للنفط وشركة الشرارة وشركة الراحلة وشركة الثقة.

وناقش رئيس لجنة الوقود خلال الاجتماع مع مدراء الشركات آلية عمل المحطات التابعة إليها وكيفية صيانة المضخات لتسريع إنهاء أزمة الوقود، وتم بحث ما حققته الشركات والمشاكل والمعوقات الفنية التي حالت دون تنفيذ بعض الصيانات.

هذا وتخلل الاجتماع مناقشة عمل المحطات بشكل دائم ومستمر لتخفيف الأزمة علي المواطنين.