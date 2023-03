عبد العزيز: الانتخابات في ظل وجود الفاغنر ستكون مزورة.. ولا يمكن أن تنتج ليبيا أسوأ من برلمان عقيلة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الانتخابات في ظل وجود الفاغنر ستكون مزورة، مؤكداً أنه يجب اجراؤها بشفافية ووفق قوائم ناخبين واضحة جداً دون تزوير ومنظومة الكترونية واضحة.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور ” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن مجلسي النواب والدولة ليس لديهم ما يقدموه وهم يستهترون بمستقبل ليبيا وذهنياً هم غير مؤهلين لذلك.

وأكد أنه لا يمكن أن تمر سنوات سيئة كسنوات فائز السراج بلا منازع ولا يمكن أن تنتج ليبيا أسوأ من برلمان عقيلة صالح وفقاً لقوله.

وفيما يلي النص الكامل:

إعلان دار الإفتاء بمناسبة تحري هلال شهر رمضان المبارك كان المشهد مهيب بحضور علماء الدار والصحفيين والشخصيات العامة وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبه ما أشعرنا أن هناك تغيير وعظمة فبراير ومهما كان توافق الحكومة أو لا ضدها أم معها لا تملك إلا أن تقف احتراماً للموقف. عندما نتكلم ونستحضر السنوات الماضية، ما الفرق هل الدبيبه مسلم والسراج غير مسلم؟ لما نقول إن الدبيبه موفق وإن غلط سننتقده ولا ينتظر منا أحد إلا ان ننتقده ولكن في المواضع الذي يجب فيها النقد نحن ننتقد الأداء وليس لدينا معه مشكلة شخصية.

احتفالية رمضان لهذا العام اشعرتنا والدبيبة عندما يحضر اعلان دار الافتاء عن بداية رمضان أعطى قيمة كبيرة لمعنى رئيس الوزراء وكذلك الفصل بين السلطات واحترامه واحترام دار الإفتاء لرئيس الوزراء بغض النظر عن الموقف السياسي.

القانون يقول إن من مهام دار الإفتاء تحري رؤية الهلال والأشهر القمرية لكن للأسف يظنون أنهم يرضون اسيادهم ويرضي السفراء عليهم للأسف، الدبيبه اموره طيبة ووزيرة الخارجية الامريكية جاءت وقالت لا يوجد حكومة انتقالية لحين الانتخابات وهذا توفيق من الله للدبيبه لأن كل الناس الخيرة تقف معه ومن أتوا بالصخيرات وحاربوا دار الإفتاء ربنا هزمهم، لنسأل الجميع أين باشاآغا الآن؟.

وزيرة الخارجية الأمريكية ذهبت والتقت بحفتر وقالت له نقطتين رئيسيتين فاللقاء كان واضح أن الفاغنر لن يكون لهم وجود في ليبيا والانتخابات ستتم وفق اجواء امنية واضحة جداً، الانتخابات في ظل وجود الفاغنر ستكون مزورة وما لم تكون بشفافية ووفق قوائم ناخبين واضحة جداً دون تزوير ومنظومة الكترونية واضحة لن تتم. في ذكرى أسر المتمرد حفتر في التشاد أقول إنه في كل القوانين العسكرية في العالم الأسير يتقاعد ولا يعود للعسكرية.

وفيما يتعلق بموضوع الفاغنر فهو يسبب مشكلة كبيرة في المنطقة الشرقية لأن الذين دعموا حفتر من قبائل المنطقة الشرقية متورطين الآن بسبب سيطرة أبناء حفتر وكتائبهم الأمنية على كل شيء والامريكان قالوا له نحن أعلم بمراسلاتك مع الروس ونعلم كم استلمت حتى طلقة وذخيرة وبالتفاصيل بالتالي لا داعي للمناورات، كما التقوا بالمشري وكان كلامهم واضح نفس الطريقة والخزعبلات وحكومة جديده وتحاولون خلط الاوراق بالصراخ بالصوت العالي لضرورة إيجاد حكومة للإشراف على الانتخابات مرفوض.

أما بشأن حديث المفتي الأخير فهو جاء دعم للحكومة لأنه لما يرتفع السقف يترك مجال كبير للمناورة في مجال السياسة وقيادة الدولة والتعامل مع الدول الإقليمية والمجاورة.

مجلسي النواب والدولة ليس لديهم ما يقدموه وان استهتارهم بمستقبل ليبيا وذهنياً هم غير مؤهلين لذلك ويظن البعض أنه من باب التجني وتهويل الأمور لكن كل شيء واضح، فاجأنا عضو البرلمان بدر النحيب بكلام عن مستقبل ليبيا، بالتأكيد لا يمكن أن تمر سنوات سيئة كسنوات السراج بلا منازع ولا يمكن أن تنتج ليبيا أسوأ من برلمان عقيلة.

