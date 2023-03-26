وزارة الخارجية الليبية تين حرق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، السبت، حرق بعض المتطرفين نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

واعتبرت وزارة الخارجية، ذلك عملا عنصريا وتعديا سافرا، يستفز مشاعر المسلمين حول العالم خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، مضيفة أن هذا العمل التحريضي الخطير يؤجج العنف والكراهية.

وجددت دعوتها إلى الالتزام بقيم التعايش والتسامح بين الأديان السماوية، ودعت المجتمع الدولي إلي تحمل مسؤولياته والوقوف وقفة جادة ضد خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا الممنهجة.

وحضت الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام، على أساس احترام حقوق الإنسان، وتنوع الأديان، والمعتقدات.