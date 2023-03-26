إحباط محاولة تهريب 100 مهاجر غير شرعي بمنطقة العلوص

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب نحو 100 مهاجر على متن قارب مطاطي جرى ضبطه بمنطقة العلوص الساحلية التي تبعد 95 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.

ووفق بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، تعود أحداث الواقعة إلى ورود إشارة هاتفية إلى مدير أمن القره بوللي من إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تفيد بوجود قارب مطاطي معدا لتهريب مهاجرين غير شرعيين بأحد المنازل بمنطقة العلوص، ليتقرر تكليف أعضاء قسم النجده وقوة دعم المديرية ومركز شرطة قصر الأخيار بالتوجه إلى مكان البلاغ..

وبحسب البيان، وجد أعضاء الشرطة عند وصولهم إلى مكان البلاغ قاربا مطاطيا معدا لتهريب المهاجرين؛ وجرى إخطار النيابة العامة ورئيس التحقيق بمركز شرطة قصر الأخيار والتي أمرت بالانتقال إلى المنزل. وعند مداهمة المنزل عثر بداخله على أشخاص من جنسيات أفريقية أفادوا خلال التحقيقات بأن عددهم يصل إلى 100 شخصا لكن بعضهم قد فروا. وجرى التحفظ على المقبوض عليهم وتحريز المضبوطات.

كما أشار البيان إلى ، إصدار النيابة العامة أمر ضبط وإحضار بحق متهم بإعداد زورق بحري لتهريب مهاجرين سبق وأن تسبب في مقتل 27 شخصا من جنسيات أفريقية بمنطقة العواشير بالعلوص، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية للقبض عليه وتقديمه للعدالة.