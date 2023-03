نورلاند: الاستراتيجية العشرية الجديدة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف بجانب الشعب الليبي

ليبيا – صرح السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بعد إعلان البيت الابيض تقديم “جو بايدن” للكونغرس خطة عشرية لتعزيز الاستقرار في ‎ليبيا.

نورلاند قال في تغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا تعتمد على الشراكات البناءة والبرامج المجتمعية التي تدعم تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والمساءلة والحوكمة المستجيبة.

وشدد أن هذه المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.‬⁩

