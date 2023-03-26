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باتيلي: غير مقبول رفض ترشح أي شخصية للانتخابات لأسباب سياسية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أن من غير المقبول أن يتم رفض المرشحين الرئاسيين لأسباب سياسية، لأن ذلك قد يفاقم الأزمة.

وأضاف باتيلي في تصريحات صحفية أنه على اتصال دائم بالمشيرخليفة حفتر، مؤكدًا أنه يؤيد خطته من أجل الوصول للانتخابات،لافتًا إلى أنه تحدث مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا والذي وافق أيضًا على خطته للوصول إلى الانتخابات.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه لا يوجد أي تدخل من جانب الأمم المتحدة في الانتخابات، لافتًا أن  مجلسا النواب والدولة فاقدان لشرعيتهما،مؤكدًا أن إطالة هذا الوضع لا يناسب الليبيين.

الوسوم

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الوطن الليبية

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