ضبط 4 أشخاص وقارب مطاطي في العلوص يستخدم لتهريب البشر إلى أوروبا

أخبار ليبيا 24

قالت، إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، إنها ضبطت، بالتعاون مع مديرية أمن القره بوللي، 4 أشخاص إضافة إلى ضبط قارب مطاطي كان سيُستخدم لتهريب 100 مهاجر غير شرعي حسب اعترافات المقبوض عليهم.

وأفادت أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات عن وجود وكر في منطقة العلوص تستخدمه عصابة في تهريب البشر إلى أوروبا عن طريق البحر.

وذكرت، أنّه تمّت إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات ذات الاختصاص، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.