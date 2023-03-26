أغنية: المجتمع الدولي يضغط على باتيلي للتحرك

قال عبد العزيز أغنية، المحلل السياسي الليبي المقيم في فرنسا، إن عدم تفاعل الأطراف الليبية، مع مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي دفعه إلى التفكير في صياغة قاعدة دستورية “بديلة وحقيقة” عن طريق اختيار لجنة بديلة تضم مجموعة من الأطراف الداعمة للمسار الانتخابي.

ورأى أغنية في تصريحات لموقع “أصوات مغاربية” القطري، أن مماطلة مجلسي النواب والدولة في التجاوب مع مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي واتجاه هذه الأجسام لشراء المزيد من الوقت للبقاء في السلطة دفع المجتمع الدولي إلى الضغط على باتيلي للتحرك، لأن هذه الأزمة تهدد المجتمع الدولي ككل”.

وأشار أغنية لاحتمال اعتماد المبعوث الأممي على أطراف ليبية داعمة لمبادرته، موضحا: “ربما تلقى باتيلي إشارات دعم من بعض الأطراف المحلية، لأن المبادرات المحلية الليبية دائما موجودة، ولكنه للأسف الشديد لا يتلقاها المجتمع الدولي”.

وأضاف: أعتقد أن خصوصية باتيلي الأفريقية وعلاقاته الحميمة مع المجتمع المحلي الليبي قد تساعده في حلحلة هذه الملفات.