تصريحات جديدة للمبعوث الأممي بشأن الانتخابات وموقف حفتر ومجلسي النواب والدولة

صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أنه على تواصل دائم مع خليفة حفتر، وهو يؤيد خطتي لإجراء الانتخابات، وكذلك الحال مع فتحي باشاغا الذي التقيته وأبدى موافقته عليها أيضا.

واضاف المبعوث الأممي لليبيا في لقاء مع فرانس 24، إنه “من غير المقبول رفض المرشحين للرئاسة لأسباب سياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة”.

واکد باتيلي إنه لا يوجد تدخل من البعثة الأممية، داعياً مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والقانونية.

وأشار باتيلي إلى إن “مجلسي النواب والدولة فقدا شرعيتهما، وإطالة هذا الوضع يناسبهما لكنه لا يرضي الليبيين”.

ونوه باتيلي إلى إن معظم الأطراف الليبية مصممة على الذهاب إلى الانتخابات، وغالبية الليبيين سجلوا أسماءهم في القوائم الانتخابية.

وشدد باتيلي على تهيئة الظروف لتتجاوز العملية الانتخابية التنافسات الداخلية بين مجلسي النواب والدولة.

المصدر: لقاء مع قناة فرنسا 24