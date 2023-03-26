اشتباك مسلح بين عناصر من مليشيا واحدة في تاجوراء

وأوضح الشهود، أن الاشتباك حدث بين عناصر من الكتيبة الموجودين في مقر الجوية ومقرهم الأول جهة “سوق السعي” القديم في بئر الاسطى ميلاد، مشيرين إلى أن الخلاف ليس بالجديد بين عناصر الكتيبة. ولم يتسنى لوكالة أخبار ليبيا 24 التحقق من من الأسباب التي أدت لوقوع الاشتباكات من مصادرها الخاصة.

ووقع الاشتباك داخل مقر ما يعرف بـ “أسود تاجوراء” في منطقة بئر الأسطى ميلاد، بحسب إفادة الشهود، الذين أكدوا أن الاشتباك بين العناصر وسط مناطق مأهولة تسبب بذعر كبير للسكان.