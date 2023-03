ليبيا – قام وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي بجولة ميدانية بشارع بالخير بطرابلس.

التومي قام بالجولة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة للوقوف على أعمال الصيانة والإنشاء، والتي تدخل ضمن مبادرة عودة الحياة المعلن عليها من قبل عبد الحميد الدبيبة.

Shares

The post التومي يجري جولة ميدانية بشارع بالخير بطرابلس للوقوف على أعمال الصيانة والإنشاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية