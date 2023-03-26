ترحيل 245 شخصًا من العمالة الأفريقية بعد مداهمة وكرهم في مصراتة

الوطن|رصد

قامت دوريات إدارة المهام الخاصّة في مدينة مصراتة بمداهمة سكن لمهاجرين غير شرعيّين في منطقة كرزاز، وذلك بالتعاون مع جهازالهجرة غير شرعية بعد أخذ الإذن من النيابة العامة.

وأسفرت هذه العملية عن ضبط 245 مهاجرًا من العمالة الأفريقية، وتمّ إحالتهم إلى مكتب ترحيل المهاجرين غير الشرعيّين بمدينة زليتن التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشّرعية.

وجائت المداهمة بعد ورود شكاوى من سكان المنطقة بشأن حدوث أعمال سرقة، وسلوكيات إزعاج برفع صوت الموسيقى الصّاخبة من قبلالمهاجرين، إضافة إلى غياب أبسط أساليب المحافظة على النظافة في السّكن المذكور والمنطقة المحيطة به.