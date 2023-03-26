ضبط نحو 10 مليون قرص مهلوس بميناء بنغازي داخل سيارات مستوردة من فرنسا

أخبار ليبيا 24

أعلنت، شعبة الإعلام بالجيش الليبي، اليوم الأحد، ضبط نحو 10 مليون قرص مهلوس بميناء بنغازي مخزنة داخل سيارات مستوردة على إحدى السفن القادمة من فرنسا.

وقالت الشعبة، إن بعد الإجراءات الدورية للتفتيش والمتابعة داخل ميناء بنغازي البحري؛ قامت الأجهزة المختصة بضبط أكثر من عشرة ملايين حبة مهلوسة كانت مُخزنة داخل سيارات مستوردة على إحدى سفن الشحن القادمة من دولة فرنسا.

ونشرت الشعبة، على حسابها على فيسبوك، شريط فيديو، يظهر عملية ضبط الأقراص المهلوسة، وقد جرى ضبطها داخل سيارات بعضها من نوع “بيجو” فرنسية الصنع.