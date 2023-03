السني يتدارس مع نظيره التركي تطورات الوضع السياسي في ليبيا

ليبيا- التقى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني في مقر البعثة الليبية في نيويورك بنظيره التركي “سادات أونال المعين” لتدارس آخر التطورات السياسية.

ووفقا لتغريدة نشرها السني عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك مع استعراض تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وشدد السني على ضرورة مواصلة التنسيق التنسيق والتعاون في القضايا التي تهم البلدين.

