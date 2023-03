شرف الدين: مجلس الدولة بدأ رسمياً في فرز الأسماء المرشحة للجنة (6+6)

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نجاة شرف الدين القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن مجلس الدولة بدأ رسمياً في فرز الأسماء المرشحة للجنة (6+6)؛ لإعداد القوانين الانتخابية.

شرف الدين أشارت في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إلى أنه تم اتباع آلية التزكية لاختيار أعضاء لجنة (6+6) عن المجلس، على أن يكون الحد الأعلى للتزكيات 22 تزكية، وبحسب الأقاليم الثلاثة، عضوان عن كل إقليم.

ونوّهت إلى أنه بسبب عدم عقد جلسة رسمية؛ لتعذر النصاب القانوني، قد تلجأ هيئة رئاسة المجلس لاختيار أعضاء اللجنة مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

