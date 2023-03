وادي: مديرية أمن طرابلس تعتزم إصدار رخص قيادة إلكترونية مشفرة للسائقين بنظام QR

ليبيا – قال رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص “عبدالعال وادي” إن مديرية أمن طرابلس تعتزم إصدار رخص قيادة إلكترونية مشفرة للسائقين بنظام QR.

وادي لفت في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إلى أن الرخصة الإلكترونية ستسهل العمل على رجال الأمن بصفة عامة والمرور بصفة خاصةً؛ لاحتوائها على بيانات هامة ومفصلة، وهي سريعة الاستخدام و الاستجابة، ومدعومة بنظام يمنع التلاعب بالمعلومات التي تحتويها.

ودعا المواطنين لعدم التسرع في الحصول على الرخصة الإلكترونية، وإبقاء الرخص السارية المفعول دون الحاجة إلى تغييرها إلى حين انتهائها، والحصول على الرخصة الإلكترونية المشفرة عند التجديد أو الاستخراج؛ حفاظا على سير العمل بشكل اعتيادي في المديرية واقسام المرور، وعدم التسابق والتدافع وإرباك العمل.

وأكد على أن الرخصة الإلكترونية تتضمن معلومات شخصية، مثل الاسم وتاريخ الميلاد والرقم الوطني والعنوان، وفصيلة الدم، ومعلومات حول درجة القيادة، كما تتضمن صورة شخصية لصاحب الرخصة.

واوضح أن المديرية تعمل على التنسيق لأجل اعتماد الرخصة والاعتراف بها دوليا؛ لكي تكون بديلا عن الرخصة التي يقوم المسافر باستخراجها قبيل سفره.

