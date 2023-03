بلها: إجراء الانتخابات البرلمانية بدون نظام القائمة سينتج برلماناً لا يختلف عما سبقه وربما أسوأ

ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن إجراء الانتخابات البرلمانية بدون نظام القائمة، سوف ينتج برلماناً لا يختلف عما سبقه وربما أسوأ منه.

بلها أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن نظام القائمة يتيح للناخبين التعرف على مرشحيهم وانتماءاتهم وسيرهم الذاتية، ويكون اختيارهم لهم حراً وواضحًا.

وأكد أنه لانتخاب برلمان أفضل يتوجب الاعتماد على نظام القائمة لانتخاب نسبة %80 من المقاعد.

ولفت إلى أن تعديل نظام عمل البرلمان لمنع العضو من مغادرة

كتلته النيابية، هو الرافد الضروري للانتخابات بنظام القوائم الحزبي.

