قزيط: العملية الانتخابية تقوم على تكافؤ الفرص وهذا قد يغيب عن مشهد الانتخابات المقبلة

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط استمرار خوض الشخصيات الجدلية نفسها السباق الرئاسي المنتظر، متى حل موعده، رغم وجود العديد من الشخصيات الوطنية، المشتغلة بالسياسة، وتحظى بالقبول الشعبي.

قزيط رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الانتخابات الحقيقية تقوم على تكافؤ الفرص بين المرشحين، معتقداً أن ذلك قد يغيب عن مشهد الانتخابات المقبلة.

وتابع “سنجد شخصيات تقرر خوض السباق بميزانية قليلة لا تصل إلى مائة ألف دينار ليبي، فيما سيدخل آخرون بميزانية تقترب من المليار دينار ليضمنوا فوزهم بالغنيمة الكبرى، وهي رئاسة ليبيا”.

واستبعد أن تشهد الأيام المقبلة حلحلة فيما يتعلق بالتوافق بين مجلسه والبرلمان حول المواد الخلافية المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة.

ورجح رفض كتلة من أعضاء مجلس الدولة لمقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالسماح لمزدوجي الجنسية بخوض السباق على أن يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الثانية خلال 15 يوماً إذا فاز بالاستحقاق.

