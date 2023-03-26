مخالفات جسيمة بمحلات اللحوم في القريات وعين زارة

الوطن| رصد

صادر مركز الرقابة على الأغذية مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك في بلدية القريات.

وقال المركز في بيان إن مفتشيه بمكتب القريات قادوا حملة تفتيش واسعة رفقة جهاز الحرس البلدي على بعض المحلات التجارية في البلدية، ومنها محلات لحوم وخضروات وفواكه.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تسجيل العديد من المخالفات، ومصادرة المواد المنتهية الصلاحية.

والجمعة، أثبت مراقبو المركز مخالفات جسيمة عقب جولات تفتيشية داخل بلدية عين زارة، خاصة في محلات بيع اللحوم بمنطقة طريق شوك، ومنها وجود دجاج مجمد منتهي الصلاحية، وظهور علامات تعفن وفساد على بعض اللحوم، وعدم الالتزام بالشهادات الصحية لدى بعض العاملين.