محفوظ: هناك ضغوط دولية وأمريكية للتسريع إجراء الانتخابات

ليبيا – أكد محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، أن هناك مؤشرات تؤكد على تعيين اللجنة المسؤولة عن التعديل الدستوري بالتزكية.

محفوظ، وخلال تصريحات له مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أشار إلى أن العامل الزمني الذي حدده المبعوث الأممي للتعديل الدستوري بدأ يقترب.

وشدد على أن هناك ضغوطًا دولية وأمريكية للتسريع في إجراءات وضع قوانين انتخابية وتعديل الدستور وإجراء الانتخابات.

