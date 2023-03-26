قزيط يستبعد توافق النواب والدولة على شروط الترشح للرئاسة

الوطن| رصد

توقع عضو مجلس الدولة، أبو القاسم قزيط، استمرار خوض الشخصيات الجدلية نفسها السباق الرئاسي المنتظر عندما يحل موعده، على الرغم من وجود عديد من الشخصيات الوطنية المشتغلة بالسياسة، التي تحظى بقبول شعبي.

وقال قزيط في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الانتخابات الحقيقية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لكنه يعتقد بأن هذا المبدأ “قد يغيب عن الانتخابات المقبلة… وسنجد شخصيات تقرر خوض السباق بميزانية قليلة لا تصل إلى مائة ألف دينار ليبي، بينما سيدخل آخرون بميزانية تقترب من المليار دينار، ليضمنوا فوزهم بالغنيمة الكبرى، وهي رئاسة ليبيا”.

واستبعد قزيط أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة فيما يتعلق بالتوافق بين مجلس الدولة والنواب حول المواد الخلافية، المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، مرجحاً رفض كتلة من أعضاء مجلس الدولة مقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالسماح لمزدوجي الجنسية بخوض السباق، على أن يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الثانية خلال 15 يوماً إذا فاز بالاستحقاق.