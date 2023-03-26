الغرابلي: أرى الكثير من حراس الفساد يشترون القصور بأموال الشعب

أكد الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، أن “الكثير من حراس الفساد يشترون القصور بأموال الشعب”.

وقال الغرابلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن “التاريخ للعبر فمن لم يتعظ من الماضي ولم يقرأ التاريخ لا يستطيع أن يصنع المستقبل”.

وأضاف؛ “بالأمس كانوا رجال حول القذافي يسكنون في أفخم الفيلات ويقفلون الشوارع أمام المارة ويركبون أفخم السيارات بأموال الليبيين المسروقة والذي كان يمنحها لهم نظير الحماية والدعاية له”. على حد قوله.

وتابع الغرابلي ؛ “ومنذ أن خرج القذافي من طرابلس هرب من هرب على عجل وسجن من سجن من استولى على هذه الأملاك والعقارات جعلها أوكار للرذيلة وأماكن للمعصية حتى من أفرج عنهم لم يستطيعوا العيش فيها تركوهوا لمن بعدهم وغادروا إلى غربتهم “. وفقًا لكلامه.

وعقب موضحًا “اليوم أرى الكثير من سراق المال العام وحراس الفساد يشترون القصور والاملاك بأموال الشعب المسكين ويحرسونها كما كان الذين من قبلهم”. بحسب تعبيره.

وختم الغرابلي موضحًا أنه “اليوم يتفاخرون بالسرقة والسطو المسلح ولا أعتقد أن الوقت سيطول لكم وأن بقائكم بات بين ظفرين ولن تجدوا إلا شوارع الغربة أو السجون التي تدعمونها بفتات سرقاتكم وعندها ستلتقون أسلافكم هناك وستبقى أموال الشعب للشعب وسينتصر الحق ويبقى التاريخ للعبر”. وفق قوله.