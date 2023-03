الرملي: البعثة الأممية قد تنفرد باتخاذ إجراءات أحادية لإخراج البلاد من أزمتها

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، محمود إسماعيل الرملي أن الوضع الليبي الراهن يكتنفه الغموض، مرجحًا أن تنفرد البعثة الأممية باتخاذ إجراءات أحادية لإخراج البلاد من أزمتها.

الرملي وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”،قال:” إن الإجراءات الخجولة للمجتمع الدولي في الفترة الماضية لم تعد مقبولة، وهناك إجراءات يجب أن تتخذ وأعتقد أن انخراط الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى في العملية مؤخرا يدعو إلى القول بأنه هناك ضرورة بانتهاء هذه الأزمة وهذه المرحلة الانتقالية والتوجه إلى صياغة قانون الانتخابات خاصة وأن ليبيا تحتاج إلى اخراج عصابات الفاغنر التي أصبح لها دور في الحرب الروسية الأوكرانية”.

ولفت الرملي إلى احتمال تشكيل لجنة رفيعة المستوى تُسند لها مهمة مساعدة الأطراف السياسية في صياغة القاعدة الدستورية، وتكليفها بإجراءات تنفيذية وتشريعية للذهاب بالبلاد صوب الانتخابات.

وتابع الرملي حديثه:”أنا متأكد من أن التغيرات لا محالة، وشهر يونيو القادم سيكون هو الفيصل، في المقابل، لن نصل إلى الانتخابات دون توحيد السلطات في ليبيا وعلى رأسها السلطة التنفيذية، وفي حال لم يحدث ذلك ربما تنزلق الأمور إلى الحرب”.

