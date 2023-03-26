بالصور… حالة الطقس في ليبيا ودرجات الحرارة الاحد 26 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 26 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقي الأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-30)مْ, وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق بنغازي والخليج.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:22)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:01).