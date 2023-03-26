قزيط: مبدأ تكافؤ الفرص قد يغيب عن الانتخابات المقبلة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط، أن “الشخصيات الجدلية نفسها ستخوض السباق الرئاسي المنتظر عندما يحل موعده”.

وقال قزيط في تصريح صحفي، إن “هذه الشخصيات ستخوض الانتخابات رغم وجود عديد من الشخصيات الوطنية المشتغلة بالسياسة، التي تحظى بقبول شعبي”.

وتابع أن “الانتخابات الحقيقية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين”.

وأردف أن “هذا المبدأ قد يغيب عن الانتخابات المقبلة وسنجد شخصيات تقرر خوض السباق بميزانية قليلة لا تصل إلى مائة ألف دينار ليبي”.

وأكمل “سيدخل آخرون بميزانية تقترب من المليار دينار، ليضمنوا فوزهم بالغنيمة الكبرى، وهي رئاسة ليبيا”.

وأشار إلى أنه يستبعد أن “تشهد الأيام المقبلة انفراجة فيما يتعلق بالتوافق بين النواب والدولة حول المواد الخلافية، المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة”.

وختم موضحًا أن “كتلة من أعضاء مجلس الدولة سترفض مقترح عقيلة بالسماح لمزدوجي الجنسية بخوض السباق، على أن يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الثانية خلال 15 يوماً إذا فاز بالاستحقاق”.