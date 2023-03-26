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وزارة الداخلية: تسيير دوريات أمنية على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي استمرار عمل قاطع العسة الأمني الصحراوي التابع لجهاز حرس الحدود من خلال تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر.

وكان الجانبان الليبي والتونسي اتفقا على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة تشرف بشكل مباشر على آلية دخول المسافرين إلى الجانب التونسي وخاصة العائلات، وذلك عبر توزيع الممرات الخاصة بالعائلات وأيضا التجارة وسيارات الإسعاف.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع انعقد في مركز جمارك رأس الجدير من الجانب الليبي، ضم  الأطراف الجمركية ومسؤولي الشرطة الليبيين والتونسيين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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