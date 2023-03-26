أمن طرابلس: ضبط 173 سيارة بدون لوحات معدنية

أعلنت مديرية أمن طرابلس في الغرب الليبي ضبط 173 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شرطة مرور ابوسليم ضبطت صباح أمس السبت 173 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة داخل بلدية طرابلس الكبرى.

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس أنه تم خلال الفترة من يوم 16 وحتى يوم 18 مارس 2023 تسجيل عدد (189) مخالفات مرورية وجنح، وبلغ عدد المركبات المحجوزة (142) سيارة كما بلغ عدد السيارات المضبوطة بلوحات ليبيا يقودها أجانب سيارة واحدة وبلغ عدد السيارات المطلوبة سيارتين إثنتين وبلغ عدد المركبات بلوحة مزورة (8) مركبات.