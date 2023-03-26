حالة الطقس تبقى مستقرة على أغلب مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء مستقرة نتيجة تأثير مرتفع جوي على أغلب مناطق ليبيا، مع تذبذب في الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على معظم المناطق ما بين (23– 30)مْ ول اتتجاوز (18)مْ على الجبل الأخضر.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-30)مْ, وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق بنغازي والخليج.

والرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-24)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد علي أغلب المناطق.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27- 30)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

بينما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-27)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.