أغنية: عدم تفاعل الأطراف الليبية مع مبادرة باتيلي قد يدفعه لصياغة قاعدة دستورية جديدة

ليبيا – أعتقد المحلل السياسي الليبي، عبد العزيز أغنية، أن عدم تفاعل الأطراف الليبية، ويقصد مجلس النواب والدولة، مع مبادرة باتيلي الأخيرة، ربما دفع المبعوث الأممي إلى التفكير في صياغة قاعدة دستورية بديلة وحقيقة عن طريق اختيار لجنة بديلة تضم مجموعة من الأطراف الداعمة للمسار الانتخابي.

أغنية وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أوضح أن الأطراف الدولية سئمت هي الأخرى من عدم تفاعل من وصفهم بـ”المستفيدين من الوضع القائم” مع مبادرة المبعوث الأممي، مرجحا أن يكون باتيلي قد تلقى إشارة من المجتمع الدولي للتحرك.

وتابع أغنية حديثه:”الأزمة في ليبيا تهدد أوروبا ككل، وأعتقد أن المماطلة في التجاوب مع المبادرة واتجاه هذه الأجسام لشراء المزيد من الوقت للبقاء في السلطة دفع المجتمع الدولي إلى الضغط على باتيلي للتحرك، لأن هذه الأزمة تهدد المجتمع الدولي ككل”.

وموازاة مع الضغط الدولي، أشار أغنية لاحتمال اعتماد المبعوث الأممي على أطراف ليبية داعمة لمبادرته، موضحا، “ربما تلقى باتيلي إشارات دعم من بعض الأطراف المحلية، لأن المبادرات المحلية الليبية دائما موجودة، ولكنه للأسف الشديد لا يتلقاها المجتمع الدولي، وأعتقد أن خصوصية باتيلي الأفريقية وعلاقاته الحميمة مع المجتمع المحلي الليبي قد تساعده في حلحلة هذه الملفات”.

