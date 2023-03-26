وزارة الداخلية تبدأ تسيير دوريات أمنية على الحدود الليبية التونسية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، السبت، تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، إلى استمرار عمل “قاطع العسة الأمني الصحراوي” التابع لجهاز حرس الحدود من خلال تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

وفي يوليو الماضي، أعربت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، عن استعداد ليبيا للتنسيق حول مختلف التفاصيل مع الجهات التونسية ودعمها بمعدات فنية للمراقبة الحدودية.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، مشدداً على ضرورة تطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.