الجهاني: النقاط العالقة بشأن إجراء الانتخابات قد تحسمها لجنة 6+6

الوطن| رصد

رجّح عضو مجلس النواب “عصام الجهاني”، نجاح لجنة 6+6 الممثِلة لمجلسي النواب والدولة في حسم النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية التي تقف عائقاً أمام المضي نحو الانتخابات.

الجهاني وفي تصريح صحفي له رصده موقع الوطن، قال إن المواعيد التي يتمّ تحديدها لإجراء الانتخابات غير واقعية وهي محاولات للقفز إلى الأمام، في ظلّ غياب الزّخم الدولي الذي كان موجوداً في فترة الانتخابات المؤجلة في 24 ديسمبر 2021.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ما تقوم به البعثة الأممية هو جسّ نبض الشارع المدني والسياسي لإخراج عملها على الساحة، مطالباً المجتمع الدولي بدعم الأغلبية في مجلسي النواب والدولة للوصول إلى حلّ ينهي الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية في البلاد.