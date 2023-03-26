خارجية الدبيبة تُدين حرق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن

أخبار ليبيا 24

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، أمس السبت، حرق عدد من المتطرفين نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، معتبرة ذلك “عملا عنصريا وتعديا سافرا” يستفز مشاعر المسلمين حول العالم خاصة في شهر رمضان المبارك.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، هذا “العمل التحريضي الخطير” الذي يؤجج العنف والكراهية.

وجددت الخارجية دعوتها إلى الالتزام بقيم التعايش والتسامح بين الأديان السماوية، ودعت المجتمع الدولي إلي تحمل مسؤولياته والوقوف “وقفة جادة” ضد خطاب الكراهية و”الإسلاموفوبيا” الممنهجة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام، على أساس احترام حقوق الإنسان، وتنوع الأديان، والمعتقدات.