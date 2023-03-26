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التكبالي: وعي الليبيين كفيل بوقف أي صفقات تحاول تقاسم ثروات البلاد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن محاصرة الشخصيات الجدلية، للمشهد الانتخابي يرجع إلى اعتمادهم على قوى فاعلة على الأرض، تشمل تشكيلات مسلحة وقبائل لا يمكن تجاوزها، إلى جانب الماكينة الإعلامية الخاصة بكل منها.

وقال التكبالي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “وعي الليبيين وحده الكفيل بوقف أي صفقات تحاول الطبقة السياسية الراهنة تمريرها لضمان تقاسم ثروات البلاد فيما بينها، دون الالتفات لمصالح الشعب والبلاد”.

وأضاف “هذا الوعي هو الكفيل أيضاً بوقف مخططات الدول الغربية لتنصيب أية شخصية ينحصر دورها في المطالبة بإخراج عناصر أجنبية معينة، وتتناسى المطالبة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة”.

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صحيفة الساعة 24

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