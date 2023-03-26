مفوضية الانتخابات تبحث تحديث منظومة مركز الاتصال

بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة، والتدابير المتاحة التي من المزمع أن تتخذها المفوضية في سبيل تحسين خدمات مركز الاتصالات.

جاء ذلك خلال اجتماع عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، مع المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة Voclcom المزودة لخدمات مركز الاتصال، وعدد من مديري الإدارات، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال الاجتماع استعراض جملة من الموضوعات من ضمنها خطة تدريب المهندسين المشرفين على مركز الاتصالات والمساعدة، لضمان أداء عمل المفوضية وفق أعلى المعايير، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وذلك في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المرتقبة.