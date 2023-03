باتيلي: لدينا البدائل في حال تخلي هيئات ليبيا السياسية عن الاتفاقات الانتخابية

ليبيا- أجرت وكالة أنباء “رويترز” الأميركية مقابلة صحفية مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن محاور مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، أكد من خلالها باتيلي وجود بدائل في حال تخلي الهيئات السياسية عن الاتفاقات الانتخابية في إطار مساعيه لكسر جمود داخلي طويل، من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال هذا العام، لتغيير ما موجود من أجسام انتقالية تجاوزت فترة ولايتها منذ مدة طويلة.

وقال باتيلي: “إذا لم تتمكن الهيئات التشريعية من الاتفاق على قوانين عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الوقت المناسب فسننظر في البديل الذي سنجده ولن نقبل أي خطوات لإخراج المسيرة الانتخابية عن مسارها، فعليها أن تسلم بذلك في الوقت المناسب”.

وتابع باتيلي قائلًا: “بالطبع إذا لم تفعل ذلك فستكون مسؤولة أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية، وسنتحدث عن البدائل عندما يحين الوقت، فالعديد من الليبيين أظهروا شكوكهم حول قدرة أو حسن نية مجلسي النواب والدولة الاستشاري للوفاء بتفويضهما”.

وأضاف باتيلي بالقول: “لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في الكراسي الموسيقية، فمجلس النواب قد انتخب في العام 2014 لمدة 18 شهرًا فقط، ولا يمكننا أن نرى شرعية ذات نهاية مفتوحة غير موجودة في أي مكان في العالم حيث يتم انتخاب البرلمان بطريقة غير محددة مصطلح لا نهاية له”.

وكشف باتيلي عن آلية عمل اللجنة التوجيهية الانتخابية رفيعة المستوى؛ إذ لن تعمل ماديًا عبر اجتماعات جميع أصحاب المصلحة بل عبر تنقل المبعوث الأممي بين مجموعات وممثلين سياسيين وأمنيين ومدنيين مختلفين، مشيرًا لصعوبة إجراء الانتخابات الحرة النزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية.

وشدد باتيلي على عمل البعثة الأممية مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء التصويت، فاجتماعات تونس خلال الأسبوع الماضي وطرابلس في نظيره الجاري ستجمع شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة.

