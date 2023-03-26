زيادة الطلاق.. كيف فضح مسلسل شط الحرية فشل صندوق الزواج الليبي؟

يواصل مسلسل شط الحرية نجاحه الباهر في ثالث حلقاته، التي عرضت اليوم السبت، والتي كانت بعنوان “معيز الحول”.

وتناولت الحلقة الثالثة من مسلسل شط الحرية معاناة المواطنين الليبيين مع منحة الزواج والسلبيات التي تتسبب فيها.

وأشارت الحلقة إلى أنه من ضمن السلبيات هرع الشباب الصغير للزواج بسبب المنحة دون الاستعداد والتحضير له، ما يؤدي إلى فشل الكثير من الزيجات.

وفي بيان سابق، قال المجلس الأعلى للقضاء، إننا لاحظنا إقبالاً منقطع النظير من الشباب على إبرام عقود الزواج ليس من أجل تحقيق الأغراض التي ابتغاها الشرع الإسلامي ومقاصده أو حتى التي أردتم الوصول إليها، وقد يكون الغرض والنية المبيتة لهؤلاء هو إبرام هذه العقود للحصول على منحة العشرون ألفا المقررة لكل طرف.. وهو ما سيؤدي إلى آثار سلبية ناجمة عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج لغرض الحصول على المنحة قبل فوات الآوان وسوف ينجم عنه تكدس المحاكم بقضايا طلب الطلاق”.

وفي 15 نوفمبر 2021، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، المنحة الثانية لدعم الزواج، بعد يوم من إحالة وزارة المالية إذن صرف المليار الثاني الخاص بالمنحة إلى المصرف المركزي.

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وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر 2021، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

وفي 22 نوفمبر 2021، أعلن الصندوق إطلاق المنظومة الإلكترونية للمنحة الثانية لدعم الزواج.

وقال وزير الشباب في حكومة دبيبة، إن هذه المنحة تستهدف كل الشباب الليبي، تعزيزاً للروابط الأخوية بين الليبيين وستكون هناك عدد من الآليات لتنظيم سلم الأولويات للاستفادة من هذا البرنامج.

وتضع حكومة دبيبة مجموعة من الشروط للحصول على منحة تيسير الزواج على النحو التالي:

– أن يكون طالبو المنحة من الزوجين متمتعين بالجنسية الليبية.

– أن يكون المتقدم للمنحة قد بلغ 25 عامًا للزوج و18 عاما للزوجة.

– ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من قبل ويستثنى من ذلك الزوجة.

– أن يكون تاريخ إبرام العقد اعتبارًا من 12- 8- 2021 ويشترط أن يكون حاصلاً على رقم قيد حديث بعد هذا التاريخ.

– يشترط على طالب المنحة وجود دخل أو مرتب أو أجر ثابت، على أن يقدم ما يفيد ذلك.

– حضور الزوجين دورات التأهيل والإرشاد الأسري والبرامج التوعوية والتثقيفية لإعداد المقبلين على الزواج التي ينظمها الصندوق إن أمكن لهم ذلك.

– يراعى ذوي الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة من بعض الشروط والضوابط المشار إليها وتُخصص لهم نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة.

وبثت قناة المسار أمس الجمعة الحلقة الثانية بعنوان بدون رصيد حيث تناولت معاناة المواطنين الليبيين مع المصارف، من الطوابير الطويلة، وأزمة السيولة والاعتمادات المالية التي تعطي لأصحاب النفوذ والمصالح.

ولاقت الحلقة الثانية فور عرضها تفاعل كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، والذين وصفوا الحلقة بأنها تعبر عن واقع المعاناةالتي يلاقيها المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف.

وبدأت قناة تلفزيون المسار بعرض حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس من المسلسل، وحصلت قناة المسار على حقوق بث مسلسل شط الحرية الجزء الخامس والذي يعرض خلال شهر رمضان عبر شاشتها .

وشط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي يتناول العديد من المواضيع الاجتماعية والسياسية ويعرض في شهر رمضان وهو من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي من إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا.