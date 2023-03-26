اليسير: الميليشيات لن تسمح بحدوث انتخابات نزيهة

الوطن| رصد

قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبد المنعم اليسير، إن المنطقة الغربية خاضعة لهيمنة ميليشيات متغولة متعددة الهوية، بعضها تتحكم في العاصمة ومؤسسات الدولة بقوة السلاح.

وأضاف اليسير، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنّ المجتمع الدولي والنخب الأجنبية والمحلية غير مهتمين بهذا الوضع الأمني المتردي، الذي لن يسمح بحدوث انتخابات نزيهة.

ولفت إلى أن الجميع يخشون التطرق إلى موضوع الفوضي، ولا يتحدثون عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نصّ على تفكيك ودمج الميليشيات وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأفاد بأنّ اعتقاد المبعوث الأممي وداعميه بأنّ انتخاب سلطة تنفيذية وتشريعية جديدة كفيل بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة غير واقعي.

واستطرد عبد المنعم اليسير باستعراض تجارب الانتخابات النزيهة التي أخفقت أمام قوى الأمر الواقع، ومنها انتخابات المؤتمر الوطني لعام 2012، وانتخابات مجلس النواب لعام 2014.

وألقى باللوم على الميليشيات التي أرغمت المؤتمر الوطني بالترهيب والاعتداء على الخضوع لها، ثم قامت بطرد مجلس النواب المنتخب حين لم يأتي وفق مصالحها.