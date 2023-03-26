وزارة الحكم المحلي تبحث صعوبات عمل حاضنات الأعمال بالبلديات

بحث مكتب ریادة الأعمال وحاضنات المشاریع الصغرى بوزارة الحكم المحلي مع مدراء مكاتب الریادة وحاضنات الأعمال بالبلديات، المشاكل والصعوبات التي تواجه مكاتب الریادة وحاضنات الأعمال بالبلديات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات اللوجستیة والتدریبیة لمكاتب الريادة، وكیفیة إنشاء قاعدة بیانات متكاملة في مجال ریادة الأعمال.

وتطرق الاجتماع لمناقشة أهمية الأنشطة الریادیة داخل البلديات وإمكانیة دعمھا وتقدیم الاستشارات اللازمة، وكیفیة تقدیم كافة أشكال الدعم والاستشارات من متابعة وتوجیه لأصحاب أفكار المشاریع الصغرى .

وفي ختام الاجتماع تم طرح المشاكل والعراقیل التي تواجه مدراء المكاتب في البلدیات وعلى ضوئها تم مناقشة بعض الحلول التي یمكنھا المساعدة في حل ھذه المشاكل وتم أیضا الاتفاق على عقد ھذه الاجتماعات بصورة دوریة لمتابعة نشاطات مكاتب الریادة وحاضنات الأعمال بالبلدیات ونسبة الإنجاز لكل مكتب.