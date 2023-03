ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية احتفاء الناشطين بالذكرى الـ4 لحملة العدالة للمتهمين بقضية “الهبلو 3”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد، أكد أن الحملة تطالب بالعدالة لعبد الله وقادر وعمارة المتهمين بقيادة ناقلة الحاويات “الهبلو” المنقذة لمهاجرين غير شرعيين فارين من ليبيا، فضلًا عن رفضها التهم الموجهة لهم بالإرهاب من قبل الحكومة المالطية.

ووفقًا للتقرير تم اتهام “الهبلو 3” بالسيطرة على ناقلة الحاويات هذه لمحاولتهم منع قبطانها من من إعادتهم إلى ليبيا، حيث الخشية من الاضطهاد والتعذيب، مبينًا أن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى البلدان التي يفرون منها من دون منحهم حقًا قانونيًا لتقديم طلب للحصول على الحماية الدولية.

ونقل التقرير عن القائمات على الحملة “ريجين سايلا” من جمعية الإعلام الإفريقي و”موفيمنت غرافيتي” والأكاديمية “سيتا ماينوارنغ” قولهن: “لا يمكننا أن ندع هذا الظلم يستمر، يجب أن نطالب بإسقاط التهم الموجهة إلى هؤلاء الشباب على الفور والعدالة لهم ولجميع الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان”.

وتابعن قائلات: “يجب أن نقف ضد أي ممارسات تنتهك هذه الحقوق؛ لأن الصد في البحر انتهاك واضح للقانون الدولي، ولا بد من محاسبة أولئك الذين يحاولون الالتزام به وليس أولئك الذين يقاومونه ولا يمكننا أن نسمح لهذا الظلم أن يمر من دون أن يلاحظه أحد”.

وشددن بالقول: “يجب أن نطالب الحكومة المالطية باتخاذ إجراءات لضمان احترام حقوق جميع الناس؛ لأن أولئك الذين يحاولون دعمها لا يعاقبون على ذلك، ويمكن توضيح حقيقة أن التهم الموجهة إليهم جائرة ولهم حق حرية العيش بكرامة بعد أن أبدوا الشجاعة، ما يتطلب إسقاط التهم الظالمة ضدهم”.

ووفقًا للناشطات الـ3، جاهد “الهبلو 3” في مالطا رغم تهم الإرهاب لبناء حياتهم بأنفسهم فبصرف النظر عن الدراسة لتأمين مهنة فهم يحاولون العمل لتغطية نفقاتهم.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post مالطا توداي: النشطاء يحتفون بالذكرى الـ4 لحملة العدالة للمتهمين بقضية الهبلو 3 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية