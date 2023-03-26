وزارة الداخلية تُسيّير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس

طرابلس 26 مارس 2023 (وال)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة مساء السبت، عن تسيّير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس.

وأشارت الوزارة – في منشور لها – إلى استمرار عمل قاطع العسة الأمني الصحراوي التابع لجهاز حرس الحدود، من خلال تسيّير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر.

ولم تذكر الوزارة في منشورها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أي تفاصيل آخرى عن هذه الدوريات. (وال)

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