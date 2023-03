للمرة الثانية.. الناظوري يزور طرابلس لحضور اجتماع لجنة 5+5 بتسيير أممي

أكد عضو اللجنة العسكرية 5+5 “مختار النقاصة” وصول رئيس الأركان الممثل للمنطقة الشرقية “عبدالرازق الناظوري” إلى طرابلس رفقة أعضاء لجنة 5+5 للمشاركة في اجتماع تحضيري بشأن التهيئة للانتخابات والمزمع عقده اليوم بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”.

وتعد زيارة الناظوري إلى العاصمة طرابلس هي الثانية من نوعها بعد زيارة في يوليو 2022، وذلك في لقاء جمعه مع رئيس الأركان “محمد الحداد”، بحثا خلاله توحيد المؤسسة العسكرية وتفعيل الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف النقاصة في تصريح للأحرار أن الاجتماع سيضم بعض القيادات العسكرية التي شاركت في اجتماع تونس منتصف مارس الجاري.

وأوضح النقاصة أن الاجتماع سيشمل ممثلين عن المنطقتين الغربية والوسطى، مع حضور أكثر للقادة بالمنطقة الشرقية.

وعن الاجتماعات المقبلة أشار النقاصة إلى أن اجتماعا آخر سيضم المجموعة ذاتها وسيقرر لاحقا في مدينة بنغازي، وفق ما اتفق عليه في تونس أن تكون اجتماعات اللجنة المقبلة في الداخل وليس خارج البلاد.

ولفت “النقاصة” إلى أن اللجنة تسعى إلى الاتفاق الكامل على خطوات الوصول إلى انتخابات يقبل بها كل أطياف المجتمع، وذلك بمشاركة القادة العسكريين و”القوى على الأرض”، على حد تعبيره.

وكان ممثلون عن لجنة 5+5 وقادة عسكريون وأمنيون عن الشرق والغرب قد اتفقوا في تونس على توحيد الصف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023، وذلك بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا.

وأكد الحاضرون على التواصل بين القادة الأمنيين والعسكريين لتنسيق العمل الأمني لضمان تأمين العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة الاستمرار في عقد اجتماعات قادمة داخل ليبيا لاسيما طرابلس وبنغازي.

المصدر: ليبيا الأحرار + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

