ديبلوماسي إفريقي: زعزعة أمن إفريقيا مرتبطة بما حدث في ليبيا إبان العام 2011

ليبيا – نشر القسم الإخباري بجامعة “إنديانا بنسلفانيا” الأميركية تقريرًا إخباريًا عن استضافة سفير مالي في واشنطن “سيكو بيرتي” بشأن التحديات الأمنية في إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أوضح قيام الديبلوماسي الإفريقي بشرح التحديات الأمنية في غرب إفريقيا والصراعات الجارية وأهمية التعاون بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة في مكافحة المنظمات الإرهابية في المنطقة.

ونقل التقرير عن “بيرتي” قوله: “الأمن في المنطقة معقد بسبب التفاعل بين الدول والتمردات المسلحة والإرهاب، ويرتبط هذا ارتباطًا مباشرًا بزعزعة استقرار ليبيا عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العام 2011؛ إذ كان هذا عاملًا رئيسًا في انتشار كميات كبيرة من الأسلحة وظهور جماعات إرهابية بمنطقة الساحل”.

