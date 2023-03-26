المفوضية تتابع إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة

أخبار ليبيا 24

بحث عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة، في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المرتقبة.

وبحسب بيان المفوضية، عقد الشعاب، اليوم الأحد، اجتماعا مع المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة “Voclcom” المزودة لخدمات مركز الاتصال، وعدد من مديري الإدارات، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية.

وتتكاثف استعدادات المفوضية للانتخابات عبر مشاورات مع أطراف محلية ودولية، وذلك استعدادا للانتخابات المترقبة.