شركة زلاّف ليبيا توقع عقد مع ائتلاف أميركي لإنشاء مصفاة الجنوب

وقعت شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع ائتلاف شركة هاني ويل – يو أو بي الأمريكية اليوم الأحد أولى عقود مشروع إنشاء مصفاة نفط في الجنوب.

وبينت شركة زلاّف ليبيا عبر مكتبها الإعلامي أن العقد ينص على قيام شركة “هاني ويل – يو أو بي” بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

ويتألف المشروع من مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة ما يعرف بالـ (FEED) والتي تم توقيع العقد الخاص بها مع شركة هاني ويل – يو أو بي، بينما ستكون المرحلة الثانية هي التفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة Honeywell فيما بعد للإشراف على عملية التركيب.

وحضر مراسم التوقيع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاّف ومن الطرف الآخر محمد المحيسن (المدير الإقليمي لشركة هاني ويل – يو أو بي) وعدد من المدراء المرافقين له.