المونيتور: الجانب التركي لم يحقق بعد توقعات نظيره المصري بشأن تغيير سياسته تجاه ليبيا

ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي أبرز العوائق الحائلة دون تطبيع العلاقات المصرية التركية بالكامل بعد نحو عامين من التقارب.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أشار إلى أن جهود تحيق المصالحة بين أنقرة والقاهرة اصطدمت بالصراع الليبي، فالجانب التركي لم يحقق بعد توقعات نظيره المصري المتمثلة بتغيير سياسته تجاه ليبيا، مؤكدًا أن حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها رؤيتها بالخصوص.

ووفقًا للتقرير، ترى حكومة السيسي في الصراع الليبي مهددًا لأمن مصر القومي مع تحميل تركيا مسؤوليته لوجودها العسكري شبه الدائم في ليبيا، مشيرًا لتهدئة المخاوف المصرية بعد سلسلة اتصالات تركية مع الجناح المضاد للإخوان المتمثل بشرق البلاد.

ووصف التقرير، شعور الجانبين بالحاجة إلى استمرار المناقشات حول ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط بعلامة واضحة على عدم توصلهما بعد إلى أرضية مشتركة، فالمصريون لا يثقون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان المطالب باتخاذ خطوات ملموسة لإثبات التغيير في سياسته الإقليمية.

ترجمة المرصد – خاص

