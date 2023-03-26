السعودية تستضيف القمة العربية في التاسع عشر من شهر مايو المقبل

القاهرة 26 مارس 2023 (وال)- أعلن الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من شهر مايو المقبل، وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية، التي أبدت ترحيبها بعقد القمة في التاريخ المشار إليها.

وأضاف الأمين العام المساعد أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء؛ تمهيدًا لإنعقادها على مدار 5 أيام.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العام الجاري 2023 من المنتظر أن يشهد أيضًا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في السعودية. (وال)

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