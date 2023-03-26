تعهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بمراجعة النظام المالي الليبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال “بن قدارة” في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية إن التغييرات المخطط لها في النظام المالي للاستثمارات في النفط والغاز ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

وأشار “بن قدارة” إلى أنه يحظى بدعم كل من حكومة الوحدة الوطنية و”خليفة حفتر” وهو ما سمح بإعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم.

وأكد “بن قدارة” على هذا النوع من الدعم قائلا إنه يعمل مع كافة الأطراف وإن الدعم مهم جدا للمؤسسة لمواصلة الإنتاج وتحسنه وفق قوله.

كما أشار “بن قدارة” إلى أن الهدف الرئيس هو رفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى 3 إلى 5 سنوات.

وكشف “بن قدارة” عن عمل المؤسسة على إنشاء إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز، بهدف تصدير المزيد إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا باعتبار ليبيا تزود أوروبا بنحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط أنابيب إلى إيطاليا، وهو ما يكفي لتلبية حوالي 2% من طلب القارة.

وكانت المؤسسة قد وقعت اتفاقية في يناير الماضي مع شركة “إيني” للنفط والغاز بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في المتوسط بحضور رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة” ونظيرته الإيطالية “جورجيا ميلوني”.

المصدر: صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية

The post بن قدارة يتحدث لـ”فاينانشال تايمز” عن دعم الدبيبة وحفتر، ويكشف عن خطة لدعم الاستثمار الأجنبي appeared first on ليبيا الأحرار.

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