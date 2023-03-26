مفوضية الانتخابات تتابع إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، تفاصيل اجتماع عبد الحكيم الشعاب، اليوم الأحد، مع المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة Voclcom المزودة لخدمات مركز الاتصال، وعدد من مديري الإدارات، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية. وذلك في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المرتقبة.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن الاجتماع بحث تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة ، والتدابير المتاحة التي من المزمع أن تتخذها المفوضية في سبيل تحسين خدمات مركز الاتصالات.

وأردف البيان، أنه تم “استعرض جملة من الموضوعات من ضمنها خطة تدريب المهندسين المشرفين على مركز الاتصالات والمساعدة، لضمان أداء عمل المفوضية وفق أعلى المعايير، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات”.