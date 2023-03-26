ليبيا تتعاقد مع هانيويل الأميركية لإنشاء مصفاة نفط

قالت شركة تابعة لمؤسسة النفط الوطنية الليبية الحكومية، الأحد، إنها وقعت عقدا مع شركة هانيويل الأميركية للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة نفط بجنوب البلاد من المحتمل أن يتكلف ما بين 500 و600 مليون دولار.

وأضافت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في بيان إن المشروع سيُنفذ على مرحلتين لكنها لم تعلن جدولا زمنيا للأعمال.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي ووقود طائرات ومنتجات أخرى بينها 1.4 مليون لتر من البنزين يوميا و 1.1 مليون لتر من الديزل يوميا.

وتسعى ليبيا لإعادة الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الطاقة بعد عامين ونصف من السلام النسبي بعد سنوات من الصراع.

وتأمل في الاستفادة من زيادة الطلب على نفطها وغازها في أعقاب مخاوف الإمدادات في أوروبا الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ووافقت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها الشهر الماضي على المضي قدما في مشروع للغاز البحري بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.

ولكن ما زال الوضع السياسي هشا على الرغم من وجود خطة لإجراء انتخابات عامة. وحتى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، الذي أنهى آخر جولة قتال كبيرة، أوقفت الفصائل المسلحة مرارا إنتاج النفط.